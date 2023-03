Florenzi: “Grande stima per Spalletti, come uomo e allenatore”

Alessandro Florenzi si è raccontato in un lungo botta e risposta con 'Star Casinó Sport', in cui è tornato anche sul periodo alla Roma. L'ex terzino giallorosso, ora al Milan, tra i tanti argomenti toccati, ha detto la sua anche su Luciano Spalletti, che lo ha allenato a Trigoria: "Ho un ricordo positivo di lui. Ho tanta stima per l’uomo e per l’allenatore. Il segreto del Napoli sta nell’avere un mister capace di far esprimere i giocatori appieno”. Poi sugli obiettivi:“Siamo partiti con l’obiettivo di vincere lo scudetto, quello della seconda stella. Ovviamente ci sono anche gli avversari: qualora il Napoli continuasse con questo ritmo, saremmo i primi a fargli i complimenti. Poi ci siamo fissati il secondo obiettivo: la qualificazione alla prossima Champions League. Faremo di tutto per rivivere serate come quella con il Tottenham". Non solo, perché Florenzi è tornato anche sul brutto infortunio:"Difficilmente quello che ho avuto si vede in questo sport. Le prime settimane non sono state facili, ero molto sconfortato. Ci sono stati momenti in cui volevo mollare tutto: mi sono chiuso, circondato dall’affetto della famiglia - la cosa per me più importante - che mi ha aiutato a uscire dal loop mentale. Poi quando ho rivisto il campo e il pallone è tornata la voglia di ripartire”.