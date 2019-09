Fiumicino, la Roma vola in Puglia per la gara con il Lecce – VIDEO

La Roma parte per la prima delle due trasferte ravvicinate tra Serie A ed Europa League. Si comincia domani la sfida contro il Lecce valida per la sesta giornata del campionato e l’obiettivo è ripartire dopo la frenata di mercoledì all’Olimpico contro l’Atalanta. La squadra giallorossa, dopo essersi allenata in mattinata, parte alla volta della Puglia da Fiumicino. Fonseca dovrà fare a meno solo dei lungodegenti Perotti, Under e Zappacosta, mentre come detto in sala stampa sono a disposizione e in ottima condizione Spinazzola e Pellegrini.