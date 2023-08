Fiumicino, la Roma in partenza verso Tolosa: assenti Ibanez e Matic – VIDEO

Stasera alle ore 19:30 la Roma affronterà il Tolosa per la sesta amichevole pre-stagionale. I giallorossi stanno partendo proprio in questo momento dall'aeroporto di Fiumicino per dirigersi verso la città francese che ospiterà il match di questa sera. La partita sembrava essere a rischio a causa delle condizioni del manto erboso, un allarme rientrato prontamente che quindi consentirà alla squadra di Mourinho di provare la formazione che dovrebbe scendere in campo anche nella prima partita di campionato. Una rosa che a quanto risulta dalle presenze in aeroporto, farà a meno di Ibanez. Il difensore brasiliano ha raggiunto l'accordo con l'Al Ahli, manca solo l'ufficialità, ma l' assenza di oggi è segno della sua imminente partenza. Un'altra assenza a sorpresa è quella di Matic. Il centrocampista aveva saltato alcuni giorni di allenamenti, per poi riprenderli regolarmente nella giornata di ieri. Secondo le ultime notizie della Francia, il 35enne sarebbe molto vicino ad un accordo con il Rennes. Insieme ai giallorossi, presenti anche Pinto e la CEO Souloukou. Subito dopo la fine del match, i giocatori della Roma faranno rientro nella Capitale. Tra i prossimi impegni, l'amichevole contro il Partizani, l'ultima prima dell'inizio del campionato programmata per il 12 agosto.