Fissata l’amichevole contro il Porto il 28 luglio

La sfida si terrà allo stadio Bela Vista alle ore 20 locali

Nuovo appuntamento sull'agenda della Roma: i giallorossi affronteranno il Porto durante la tournée in Portogallo. L'appuntamento è stato fissato il 28 luglio alle 20:00 (ore 21 italiane) allo stadio Bela Vista. Altra sfida di caratura internazionale per la squadra di Mourinho, che dunque incontrerà il suo passato dei Dragones, con i quali quali ha vinto la Champions League nella stagione 2003-2004 e che lo hanno consacrato come l'allenatore che tutti noi conosciamo.