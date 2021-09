Fisichella: “Roma, sono fiducioso. Speriamo di arrivare in finale di qualche coppa”

Le parole del pilota: "Se serve per vincere faccio anche l’autista del pullman della squadra”

Giancarlo Fisichella pilota Ferrari per le competizioni GT, è stato intervistato dai microfoni dell’emittente radiofonica New Sound Level durante la presentazione dell’evento ROMA XXIVh: “La Roma? Vorrei cancellare solo la partita contro il Verona perché non è stata come ci aspettavamo, soprattutto il risultato che è stato molto negativo, perché fino a questa partita ho visto una bella Roma che ci da tanta speranza. Quest’anno abbiamo ritrovato alcuni giocatori come Zaniolo, è arrivato Abraham che esploderà. Sono contento e fiducioso. Quando è stato annunciato Mourinho non ci credevo, non dico che ho pensato che fosse uno scherzo ma quasi. Poi quando l’ho visto, mi sono detto questa è una bella risposta della società anche perché uno come Mourinho non è venuto soltanto per i soldi, ma anche perché gli sarà stata garantita una certa rosa su cui lavorare. Si può migliorare, si sta crescendo però non dimentichiamoci che la Roma fino adesso ha sempre vinto a parte l’ultima partita".