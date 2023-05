Fiorentina-Roma, leggero fastidio muscolare per El Shaarawy: al suo posto Celik

Stephan El Shaarawy è stato sostituito al termine della prima frazione da Mourinho per un leggero fastidio muscolare. Il Faraone ha avvertito il dolore al momento della conclusione al 43' del primo tempo. Lo Special One per non rischiare nulla ha preferito di farlo uscire e al suo posto è entrato Celik. Doccia fredda per il 92 che aveva trovato il sesto gol del 2023. Uscito anche Smalling, ma per il centrale era un cambio programmato. L'ex Manchester è rientrato dal primo minuto dopo tre settimane e il mister ha deciso di non rischiare in vista della finale contro il Siviglia di mercoledì. Al posto del numero 6 è entrato Mancini.