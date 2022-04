Fiorentina, lesione al legamento crociato e al menisco per Castrovilli

Tali lesioni necessitano di intervento chirurgico ricostruttivo che verrà effettuata nel corso dei prossimi giorni

La stagione di Castrovilli finisce in anticipo. La Fiorentina ha diramato sul proprio sito ufficiale l'esito degli esami a cui il centrocampista si è sottoposto in seguito all'infortunio rimediato contro il Venezia. Si tratta di una lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio sinistro. Tali lesioni necessitano di intervento chirurgico ricostruttivo che verrà effettuata nel corso dei prossimi giorni. In casa viola, la gravità dell'infortunio si era intuita subito: il piede sinistro del numero 10 era rimasto piantato sul manto erboso, causandogli una distorsione che lo ha portato a una lussazione del ginocchio. Il dolore provato, racconta chi ha avuto modo di parlare con lui, è stato atroce. Al momento, complice il gonfiore della zona, non era stato possibile fare approfondimenti. Le visite hanno confermato i peggiori timori.