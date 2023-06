Fiorentina, Commisso: “Solo l’Inter come noi. La Roma in Coppa Italia dov’era?”

Rocco Commisso è intervenuto in conferenza stampa per parlare della stagione appena conclusa dalla sua Fiorentina con due sconfitte in finale di Coppa Italia e Conference League: "Sia con l’Inter sia con quegli animali del West Ham abbiamo perso, ma vi sembra che Atalanta, Juve e Lazio abbiano fatto meglio? Tranne l'Inter chi ha fatto questo percorso? La Roma in Coppa Italia dov’era?". Queste le parole del patron americano che ha tirato in ballo anche la Roma ponendo la stagione giallorossa su un gradino più basso rispetto a quella fatta dalla viola.