Fiorentina, Barone: “Abbiamo trattato a lungo Beltran. Lo voleva anche la Roma”

Joe Barone , dg della Fiorentina, ha parlato ai micorofoni di Dazn. Le parole del dirigente della Viola sull'interessamento della Roma su Beltran: "Da Firenze leggo tanto di Nzola e Beltran , ma il primo lo scorso anno ha fatto tanti gol nello Spezia e il secondo l’abbiamo trattato a lungo, lo voleva anche la Roma… Ci vuole pazienza, non attacchi". I giallorossi avevano provato ad inserirsi nella trattativa per il centravanti argentino che poi ha scelto di mantenere la parola data alla Fiorentina .

