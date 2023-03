Fiocco rosa in casa Coric: è nata la figlia Dua

Ante Coric torna a sorridere, almeno fuori dal campo. Domenica 26 marzo alle 19.29 è nata, alla Mater Dei di Roma, la sua primogenita Dua. Le notizie che arrivano dalla clinica sono confortanti con la mamma (Sara Prenga) così come la neonata sono in ottima salute. Coric è arrivato nella Capitale nell'estate del 2018 dalla Dinamo Zagabria per una cifra vicina ai 6 milioni di euro ma in giallorosso è sceso in campo appena 3 volte collezionando solo 48 minuti.