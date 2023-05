Finale Europa League, codici di acquisto riscattabili entro le 13 di oggi

La Roma tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito, ha dichiarato che per riscattare i codici di accesso necessari per acquistare i biglietti per la finale di Europa League, c'è tempo dino alle 13 di oggi. Per farlo basta andare sul portale Uefa nel link presente nella stessa mail contenente i codici di acquisto. Inoltre il club sconsiglia di acquistare i tagliandi attraverso il mercato secondario e invita inoltre a denunciare i tentativi di frode.