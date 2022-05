Finale Conference, caos biglietti. Feyenoord: “Noi non informati”, Totti: “Ci sarò”

La vendita dei tagliandi per la finale di Tirana è stata più difficile del previsto. La società olandese furiosa con la Uefa per la mancata comunicazione mentre sugli spalti ci sarà sicuramente l'ex capitano giallorosso

Chi ci sarà sicuramente sugli spalti dello stadio della capitale albanese, è Francesco Totti. Lo storico capitano della Roma questa mattina ha preso parte all'evento presso la Stazione Termini di Roma e ha parlato della squadra giallorossa e della finale di Tirana. "È tantissimo tempo che non giochiamo una finale di Coppa, per noi è fondamentale alzare un trofeo".Totti si è anche espresso sulla questione arbitrale, che anche ieri è stata al centro delle polemiche: "Quello che abbiamo visto ieri è stato uno dei tanti episodi a sfavore. Non stiamo qua a recriminare ma se il Var non aiuta gli arbitri credo sia più complicato. Se non si vede neanche dal Var quello che è successo ieri è più difficile per tutti". L'ex numero 10 giallorosso ha poi dato un personale giudizio sulla stagione giallorossa e sul come migliorare la squadra il prossimo anno: "Fin qui gli darei un 5,5 alla stagione. Con gli acquisti, giusti e mirati si può migliorare la squadra anche perché c'è uno dei più forti allenatori al mondo che sa come gestire e chi comprare". Sugli episodi arbitrali legati alla stagione romanista e in particolar modo alla partita di Firenze, è intervenuta anche l'ex presidente Rosella Sensi: "Dopo l’ennesimo errore arbitrale, ora la Roma si ritrova a dover aspettare una decisione che dovrebbe essere automatica". Il riferimento della Sensi è legato alla partita di campionato contro il Torino che la Roma vorrebbe anticipare vista la successiva finale di coppa che si giocherebbe appena 3 giorni dopo: "Sarebbe insensato non anticipare la partita col Torino a venerdì 20 maggio per concedere almeno 24 ore in più di preparazione a Mourinho e la squadra in vista della finale di Tirana".