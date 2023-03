FIGC, nuove norme a tutela degli arbitri. Gravina: “Previste sanzioni esemplari”

In questi giorni si è parlato moltissimo di errori arbitrali, soprattutto in casa Roma. Tra il caso Mourinho-Serra e la direzione del match contro il Sassuolo di Fabbri, i giallorossi sono finiti più volte al centro del polverone mediatico. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, la FIGC, in accordo con l'AIA, starebbe pensando a delle nuove norme per tutelare gli arbitri ed evitare gli episodi di violenza. Le sanzioni andranno dalla radiazione alla penalizzazione in classifica per la società cui appartiene il tesserato. In merito è intervenuto Gabriele Gravina. Di seguito le parole del presidente federale: "L'idea è quella di tutelare sempre di più e nel miglior modo possibile la categoria dei giovani arbitri che subiscono violenze inaudite, non solo da calciatori ma anche da dirigenti. E' chiaro che chi tocca l'arbitro dovrà uscire dal mondo del calcio. Sono pronto a impugnare qualsiasi sanzione che non sia esemplare". Poi sulle eventuali penalizzazioni: "Una società deve pagare quando c’è il suo coinvolgimento diretto o indiretto. Abbiamo bisogno di rispetto del mondo del calcio, è fondamentale lanciare questo messaggio. A volte avvengono atti che superano anche la fantasia degli stessi protagonisti, una forma di esibirsi nell'ambito di un branco".