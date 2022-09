Fifa, Dybala presente negli Ones to Watch di FUT 23

EA Sports FIFA ha pubblicato la nuova squadra dei OnestoWatch di FUT 23. Tra i calciatori presenti c'è anche il talento della Roma, Paulo Dybala. Gli oggetti giocatore sono dinamici, quindi le valutazioni possono cambiare in base alle loro prestazioni nella vita reale. Al momento, il valore totale del fantasista giallorosso è di 86. La testa dell'argentino, tornato ieri dalla nazionale, è rivolta alla partita di domani sera contro l'Inter a San Siro, che vale l'ottava giornata di Serie A.