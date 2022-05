Feyenoord, Slot: “La Roma ha avuto poche occasioni ma ha segnato”

Le parole del mister degli olandesi: “Non sono orgoglioso della prestazione di stasera, sono deluso ma la squadra ha fatto di tutto per vincere e i tifosi ci hanno sempre sostenuto”

Slot, tecnico del Feyenoord, ha parlato in conferenza stampa alla fine della partita. Ecco le sue parole:

Parla sempre delle cose positive, ma nel primo tempo non avete giocato bene. “Non abbiamo giocato molto bene nella fase di possesso, i giocatori non hanno creato tanto spazio. Abbiamo voluto giocare in mezzo al campo e provare a segnare, ma la Roma è molto forte a centrocampo. Dovevamo creare più spazi, questo ci avrebbe permesso di creare di più, ma nei primi 15 minuti abbiamo fatto bene con un ritmo sostenuto. Poi è andato tutto storto, ci sono state poche occasioni ma la Roma ha segnato”.

È orgoglioso della stagione.? “Non posso dirlo in questo momento, perché sono deluso. Non sono orgoglioso della prestazione di stasera, sono deluso ma la squadra ha fatto di tutto per vincere e i tifosi ci hanno sempre sostenuto. Volevamo vincere davvero questa coppa, per cui non siamo orgogliosi ma delusi”.

Cosa ha detto ai giocatori durante l’intervallo? “Di giocare meglio, poi però li ho ringraziati per la prestazione a nome di tutti. Sono sempre stati molto bravi, anche se non lo siamo stati nel primo tempo. Siamo stati fantastici nel secondo però, non siamo riusciti a vincere ma abbiamo giocato molto bene in questo ultimo anno”.

L’uscita di Mkhitaryan ha cambiato anche per voi? Fa differenza la sua presenza, è più offensivo di natura e questo rende più complicato giocare da un terzino all’altro. Poi loro hanno giocato con due centrocampisti difensivi, ma ovviamente è un ottimo giocatore. La Roma ne ha tanti, avrebbe comunque contato su uno esperto.

Come mai alcuni giocatori non hanno fatto bene nel primo tempo? “È una questione di mentalità? C’è stata tanta tensione, i primi 15 minuti sono importanti. Nella prima fase del primo tempo abbiamo giocato bene, la Roma non ha fatto molto bene. La primissima palla toccata dalla Roma è uscita dal campo, ma non abbiamo creato nel primo tempo e questo non va bene. A volte avevamo il pallone ma non abbiamo fatto la scelta giusta”.

La squadra si è trovata subito in vantaggio e questo vi ha complicato. “Brutto quando si perde quando si gioca in finale, ma non era facile perché giocavamo contro una squadra di Mourinho. Già in passato abbiamo vinto in rimonta, ma difficilmente puoi avere tante occasioni soprattutto contro una squadra italiana e c’era anche Mourinho. Non siamo riusciti a segnare, poi forse c’è stato un fallo di mano ma non ho ancora visto il replay. Non siamo stati fortunati.

Ha parlato con l’arbitro? “C’è stata tanta pressione sull’arbitro nei 90 minuti, non era facile. Ci sono stati anche errori nel secondo tempo e non possiamo dare colpa alla squadra, abbiamo avuto tempo per segnare ma non l’abbiamo fatto. Non si tratta di motivazioni, sapevamo di poter rimontare. Dovevamo giocare meglio e avere un pizzico di fortuna in più. Questo magari è a causa anche della qualità maggiore degli avversari”.