Feyenoord, Slot: “La Lazio fa possesso, la Roma si difende ma quanta passione…”

Una serata complicata per il Feyenoord all'Olimpico, con la sconfitta per 4-2 contro la Lazio nel girone di Europa League. E in conferenza stampa al tecnico Arne Slot ricordano anche la partita contro la Roma nella finale di Tirana."Differenze tra le due squadre? La Lazio è una squadra che fa tanto possesso palla mentre la Roma si difende ed è aggressiva. Entrambe hanno buoni calciatori. Quando giochiamo contro i giallorossi poi c'è tanta passione..."