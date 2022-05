Feyenoord, Slot: “Ecco quali sono le condizioni di Sandler, Sinisterra e Nelson”

Il tecnico del club olandese ha parlato degli acciacchi di tre giocatori biancorossi dopo il match contro il Go Ahead Eagles

Arne Slot, tecnico del Feyenoord, ha parlato al termine della partita contro il Go Ahead Eagles degli acciacchi di tre giocatori biancorossi: Sandler, Sinisterra e Nelson. Di seguito riportiamo le sue parole: "Sandler? Mi ha detto che voleva uscire per precauzione. Si allena da un po', ma la sua capacità di carico è ancora un problema. Sente che giocare di più potrebbe portargli problemi. Sinisterra, invece, ha avuto qualche piccolo problema. Nelson? Non ha giocato molto spesso tre volte alla settimana, di conseguenza è stato cauto per quanto riguarda la coscia".