Feyenoord, Slot conferma il recupero di Geertruida: “Domenica sarà con la squadra”

Arne Slot, tecnico del Feyenoord, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’RKC Waalwijk. Il tecnico olandese ha parlato anche di Geertruida, fermato da un infortunio nell'ultima pausa nazionali ma che domenica sarà di nuovo a disposizione: "“Lutsharel ha ripreso ad allenarsi da una settimana. Avrebbe voluto essere con la squadra mercoledì scorso ma abbiamo pensato che fosse troppo rischioso perché sentiva ancora un po’ di dolore. Ma domenica tornerà sicuramente in squadra”. Molto probabile dunque la sua presenza nel match contro la Roma in programma giovedì alle 18:45.