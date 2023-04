Feyenoord, la lista dei convocati di Slot: Weiffer recupera per il match di domani

Il Feyenoord è in partenza verso Roma. Alle 18.30 ci sarà la conferenza stampa di Slot. Il mister ha diramato la lista dei convocati: c'è Weiffer. Il centrocampista autore del gol dell'1-0 all'andata era in dubbio per un problema alla caviglia. Domani alle 21 ci sarà il match contro i giallorossi. Mourinho parlerà alle ore 13.30 in conferenza insieme a Cristante.