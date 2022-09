Ferrari e la nuova livrea: “Niente rosso senza giallo”. La Roma: “Dal 1927”

Il giallo e il rosso, insieme dal 1927. In occasione del GP d'Italia all'autodromo internazionale di Monza, la livrea della Ferrari avrà, oltre al rosso, il colore giallo. E in un post su Instagram la scuderia di Maranello ha commentato: "Niente rosso senza giallo". Non si è fatta attendere la risposta del profilo ufficiale della Roma che ha giustamente precisato: "Dal 1927".