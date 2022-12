Femminile, Wolfsburg-Roma 4-2: le giallorosse restano al secondo posto nel girone

Le ragazze di Spugna trovano la prima sconfitta in Champions League ma non compromettono il passaggio del turno

Prima sconfitta per la Roma Femminile in Champions League. Il Wolfsburg supera le giallorosse 4-2. Nel primo tempo reti di Pajor e Jonsdottir per le tedesche. Al 42' aveva accorciato le distanze Andressa con un bel tiro dalla distanza. La squadra di Spugna paga un incredibile blackout nella seconda frazione. Le tedesche nel giro di un minuto mettono a referto altri due gol. Al 75' Haug fissa il risultato sul 4-2. La Roma resta a 7 punti nel girone e non perde il secondo posto. Venerdì 16 ci sarà la sfida decisiva per il passaggio del turno contro il St. Polten.