Femminile Under 17, la Roma è Campione d’Italia: battuto il Milan ai rigori

La Roma Femminile Under 17 è Campione d'Italia. Le giallorosse si sono imposte ai calci di rigore contro il Milan dopo l'1-1 maturato dopo i 90 minuti regolamentari e i due tempi supplementari. Le ragazze di Mister Del Prete erano passate in vantaggio dopo 25 minuti di gioco grazie alla rete di Fuzio ma si sono fatte raggiungere al 56esimo da Longobardi. Per la Roma Femminile è il primo scudetto di categoria e arriva dopo i successi dell'Under 16 e 17 maschile arrivati nei giorni scorsi.