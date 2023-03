Femminile, Spugna: “Vogliamo ribaltare il risultato. Servirà fame e determinazione”

Le parole del tecnico giallorosso: "La partita di andata non é stata la nostra miglior gara. Dobbiamo fare attenzione perché loro sono in grado di ripartire"

Alessandro Spugna , tecnico della Roma Femminile , ha parlato ai microfoni ufficiali del club alla vigilia del match di ritorno contro il Milan valido per le semifinali di Coppa Italia . Domani le giallorosse dovranno provare a ribaltare l'1-0 dell'andata: "La partita di andata non é stata la nostra miglior gara, ma alcune cose buone le abbiamo fatte e da lì dobbiamo ripartire. Nel secondo tempo abbiamo conquistato la metà campo avversaria e abbiamo creato situazioni pericolose. Dovremo fare una gara molto attenta e determinata, abbiamo le possibilità ma soprattutto la volontà di ribaltare il risultato".

La certezza è che sarà la Roma a dover fare la partita? "Si ma dobbiamo fare attenzione perché loro sono in grado di ripartire. Hanno gamba er farlo e quindi dovrà essere una partita molto attenta, da giocare con molta testa, con intelligenza ma con grande determinazione e fame. Vogliamo riprenderci quello che non abbiamo fatto domenica scorsa. Dovrà essere una partita molto attenta, da giocare con la testa ma anche determinazione e fame".

Quanto è importante giocare una gara da dentro o fuori in casa? "Può un vantaggio giocare il ritorno in casa, ci sarà di nuovo tanta gente e questo ci fa molto piacere. Vogliamo fare una grande prestazione davanti al nostro pubblico, come abbiamo sempre fatto quest’anno. Loro ci daranno una grande mano".