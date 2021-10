Femminile, Spugna: “Sassuolo squadra forte. Dovremo giocare con tranquillità”

Le parole dell'allenatore giallorosso in vista della sfida contro il Sassuolo: "Dobbiamo giocare come sappiamo partendo dalle prestazioni che abbiamo fatto in queste gare"

Redazione

La Roma Femminile scenderà in campo domani alle 12:30 per affrontare il Sassuolo nella settima giornata di campionato. Il tecnico Alessandro Spugna ha parlato della sfida ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

Arriva il Sassuolo, primo in classifica insieme alla Juventus, che sta facendo un inizio di stagione importante. L'hanno scorso hanno sfiorato la qualificazione in Champions quindi sono una squadra molto forte. Noi dobbiamo essere tranquille e serene. Dobbiamo giocare come sappiamo partendo dalle prestazioni che abbiamo fatto in queste gare. Dobbiamo mostrare serenità e tranquillità, consapevoli che è una partita importante, bella da giocare e contro una squadra tosta.