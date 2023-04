Femminile, Spugna: “Le ragazze sono state brave a ribaltare il risultato”

Il tecnico: "Questa partita dimostra una crescita della squadra soprattutto dal punto di vista della mentalità"

Al termine della gara vinta dalla Roma Femminile contro la Juventus, il tecnico delle giallorosse ha rilasciato l'intervista. Ecco le sue dichiarazioni:

Spugna a La7

“Abbiamo 12 punti a disposizione e ne abbiamo 11 di vantaggio. La prossima deve essere la partita determinante, abbiamo sofferto tanto nel primo tempo e questo ci aveva permesso di giocare nella ripresa, abbiamo rimontato e non era facile”.

Diventi meno “nordico” dopo questa settimana in attesa di qualcosa di grande? “Mi sono ambientato bene a Roma, non sono più tanto nordico. Adesso ci riposiamo un po’, poi ci concentriamo su quella che può essere la partita decisiva, poi ricordiamoci che abbiamo una finale contro la Juventus in Coppa Italia da giocare. Oggi ci siamo tolti tanto peso, oggi era molto importante”.

Spugna ai canali ufficiali del club

Abbiamo sfatato il tabù Juventus, oggi la Roma ha dimostrato di essere superiore. “Sì, ha dimostrato di essere superiore nel secondo tempo. Io i complimenti alla Juve glieli faccio, perché ha fatto un primo tempo importante. Ci ha anche messo un po’ in difficoltà. Poi però siamo salite, nella ripresa siamo cresciute tanto e credo che abbiamo meritato di ribaltare la situazione.Abbiamo sfatato un tabù, in campionato con la Juventus non si era mai vinto. Invece adesso abbiamo vinto nella giornata più importante”.

La Roma ha dimostrato di essere squadra per essere riuscita a rimontare due volte contro la Juventus: non ha subìto la pressione di un risultato in svantaggio. “Infatti, di questo dobbiamo essere veramente felici. Perché non è facile ribaltarla, dopo essere andati sotto con la Juventus. Credo che questa partita faccia capire la cresciuta della squadra, anche dal punto di vista della mentalità. Rimanere in partita e poi ribaltarla non è cosa facile, siamo state veramente molto brave”.

Haavi è tornata e ha segnato il gol decisivo: è stata fondamentale. “È una bella favola, perché ha sofferto tanto, era stata fuori parecchio. In questa settimana aveva accelerato il recupero. Ci eravamo detti proviamo a portarla in panchina, non si sa mai. Sono contento per lei”.