Femminile, Spugna: “Como da non sottovalutare. Dovremo giocare con intensità”

Le parole dell'allenatore: "Il campo lì è più piccolo e per loro è un vantaggio. Dovremo scendere in campo come sappiamo, giocando con le nostre idee"

La Roma Femminile domani affronterà il Como in Coppa Italia. Il tecnico Spugna ha parlato al club della gara. Queste le sue parole:

"Una partita che non dobbiamo assolutamente sottovalutare perché il Como ha eliminato il Sassuolo che ha i nostri stessi punti in campionato. Hanno dei valori e le loro partite lo hanno dimostrato. Ci sono 180' da giocare e il ritorno sarà al Tre Fontane e questo ci dà una spinta in più. Andremo a Como per fare la partita come stiamo facendo in campionato e per fare il risultato pieno".

Nel 2022 ha cambiato spesso formazione, una questione di necessità o per ragioni tattiche. Si può parlare di turnover quando si ha una panchina così lunga a disposizione? Io non lo chiamerei turnover. Le giocatrici devono interpretare le partite una dopo l'altra, ci sarà sicuramente qualcuna che tornerà in campo ma abbiamo una rosa importante e in base alle gare tutte devono sentirsi fondamentali e pronte anche a partita in corso

Che avversario si aspetta? Mi aspetto una squadra tosta. Ha grande coraggio e affronta le partite con intensità. Il campo lì è più piccolo e per loro è un vantaggio. Dovremo scendere in campo come sappiamo, giocando con le nostre idee e la nostra intensità puntando al massimo risultato.