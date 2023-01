Femminile, Roma-Sassuolo 5-0: doppiette di Andressa e Giacinti

Un'altra vittoria per la Roma femminile di Spugna. Dopo il successo in Coppa Italia contro il Pomigliano, ecco oggi il successo in campionato con un netto 5-0 contro il Sassuolo al Tre Fontane. Decisive le doppiette di Andressa e Giacinti, con Giugliano a completare il Con questa vittoria le giallorosse vanno a +5 dalla Juventus blindando sempre di più il primo posto in classifica.