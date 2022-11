Femminile, Roma-Sampdoria 2-0: le giallorosse consolidano il primo posto

Continua a stupire la Roma Femminile. Le ragazze di Spugna non si fermano più e battono anche la Sampdoria (2-0) al Tre Fontane. Giugliano ha portato avanti le giallorosse al 42' del primo tempo direttamente su calcio di punizione. Nella seconda frazione Serurini sfiora il secondo gol che arriva a 10 minuti dal termine con Haug che di testa sfrutta uno splendido cross di Greggi. La Roma consolida il primo posto in classifica e non si ferma più. Adesso il vantaggio sulla seconda è di 6 punti in attesa della gara della Forentina.