Femminile, Roma-Juventus 2-4: le bianconere vincono la sfida Scudetto

Dopo la sconfitta in Champions League contro il Wolfsburg, la Roma cade ancora ma questa volta in campionato contro la Juventus. Le ragazze di Spugna sono uscite sconfitte per 4-2 nella sfida Scudetto contro le bianconere. Le giallorosse, passate in vantaggio dopo appena 1 minuto di gioco grazie al gol di Serturini, si sono poi fatte superare prima del termine del primo tempo dai gol di Beerensteyn e Girelli. A dare speranze alla Roma ci ha pensato la solita Andressa, in gol anche in Champions League, pareggiando i conti al 49esimo ma è stata poi la Juventus ha portare a casa la sfida nel finale grazie alla seconda rete di giornata di Beerensteyn e il gol di Grosso al 79esimo. Le bianconere accorciano sulla Roma prima in classifica, ora la distanza è di appena 3 punti.