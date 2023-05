Femminile, Roma-Inter 2-1 : sconfitte anche le nerazzurre. Ora la festa scudetto

Non si fermano più le ragazze di mister Spugna. La Roma Femminile, al "Tre Fontane", ha battuto in rimonta anche l'Inter. Le campionesse d'Italia, si trovano sotto nel punteggio grazie al gol di Chawinga. Bartoli e Roman rimettono le cose al posto giusto regalando un successo importante che può far partire la definitiva festa scudetto al termine del match. Nella prima frazione sono le giallorosse a fare la partita con una grande pressione e intensità che mettono in difficoltà la retroguardia avversaria. Al 63', però, l'Inter sblocca la gara con Chawinga che conclude alla perfezione un ottimo contropiede di squadra. La Roma non si abbatte e sale di ritmo. Al 73', ci pensa Bartoli a pareggiare, ribattendo il pallone in fondo al sacco dopo la buona parata di Durante sul colpo di testa di Giacinti. Quando tutto lasciava presagire ad un 1-1 conclusivo, è Roman, in pieno recupero, a far impazzire il Tre Fontane e portare la formazione capitolina all'ennesima vittoria. Ora può definitivamente partire la festa. In occasione dell'ultima gara davanti al proprio pubblico, le ragazze di Spugna saranno premiate con la coppa del primo storico scudetto.