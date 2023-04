Femminile, Roma-Fiorentina: la Ceo Souloukou al Tre Fontane per il match Scudetto

La Roma Femminile questo pomeriggio ha l'opportunità di fare la storia. Al Tre Fontane infatti, le giallorosse di Spugna hanno il match point per aggiudicarsi il loro primo Scudetto. Evento molto importante per la città e per il club che non poteva ovviamente mancare. Sulle tribune dell'impianto per assistere al match, infatti è presente anche la nuova Ceo giallorossa Lina Soulokou.