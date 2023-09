Femminile, Roma-Como 4-1: Spugna in vetta a punteggio pieno

Seconda giornata di Serie A femminile che vede le campionesse in carica della Roma trionfare nettamente sul Como. Decisive le reti di Kamugai, Giacinti, Tomaselli e Viens. Debutto stagionale per le giallorosse al "Tre Fontane" dopo la vittoria ottenuta fuori casa per 4-2 ai danni del Milan. Novità anche stilistica in campo con il primo impiego del terzo kit ufficiale. La storia della partita ha un inizio e una fine ben preciso con la Roma che di fatto apre e chiude il conto con un netto 4-1. Il pallino del gioco è subito in mano alle campionesse in carica che spingono fin dal primo minuto trovando la rete del vantaggio al quarto minuto: su un pallone vacante arriva la nuova arrivata Kumagai che fredda Korenciova con un bel sinistro di controbalzo. Prima rete in Italia per la giapponese arrivata in estate. La rete non sembra accontentare la Roma che continua a spingere andando vicinissimo al raddoppio già poco prima della mezz'ora: scavetto delicato di Greggi che si infrange sul palo. Prima frazione che si chiude sull'1-0 con un Como in parecchia difficoltà.