Femminile, Roma-Ajax: striscione per Giulia Cecchetin. Presente anche Mourinho

Gran messaggio della tifoseria presente al Tre Fontane per Roma-Ajax di Women's Champions League con uno striscione esposto all'inizio del match in ricordo di Giulia Cecchettin

Dagli spalti del Tre Fontane arriva un messaggio di rabbia e commemorazione nei confronti di Giulia Cecchettin, ritrovata senza vita nei giorni scorsi dopo essere stata uccisa da Filippo Turetta. La tifoseria presente per la sfida di Women's Champions League tra Roma e Ajax ha lanciato il suo messaggio con uno striscione esposto al momento dell'ingresso in campo delle due squadre. Il testo recitava le seguenti parole: "L'amore vero non uccide...basta!!! Ciao Giulia" firmato AIRC1971.