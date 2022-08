Femminile, Paris-Roma 4-5 dopo i rigori: giallorosse avanti in Champions League

La squadra di Alessandro Spugna si qualifica alla seconda fase con il sorteggio fissato per giovedì 1° settembre

La Roma prosegue il suo percorso nella Uefa Women's Champions League. Le giallorosse, dopo aver superato per 3-1 il Glasgow City, hanno vinto 5-4 ai rigori contro il Paris Football Club nella finale del primo turno della competizione europea. Per la squadra di Alessandro Spugna in gol dal dischetto: Giugliano, Andressa, Serturini, Linari e Haavi.