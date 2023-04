Femminile, oggi alle 14:30 c’è la sfida scudetto Roma-Juventus

Oggi al Tre Fontane va in scena uno dei big match della Serie A Femminile. In campo, alle ore 14:30, Roma e Juventus. Le bianconere, dopo la bellissima vittoria in rimonta contro la Fiorentina di una settimana fa, si giocano tutte la chance scudetto in 90', ospiti della capolista Roma e una vittoria per le ragazze di Montemurro accorcerebbe la classifica facendo rientrare in corsa anche Girelli e compagne.