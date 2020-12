Femminile, la Roma non va oltre l’1-1 col Florentia: Martinovic risponde a Serturini

Nona giornata di campionato amara per la Roma Femminile, che pareggia in casa contro il Florentia. Un’altra occasione sprecata per le giallorosse di Elisabetta Bavagnoli, passate in vantaggio al 14′ con Serturini e riprese al minuto 76 da Martinovic su assist di Cantore. Gara comunque divertente, con tante occasioni da una parte e dall’altra: le capitoline si fanno vedere già all’inizio con Serturini (tiro fuori) e, dopo il vantaggio, con Lazaro, Bonfantini (conclusioni alte) e Giugliano (parato). Nel finale palo colpito da Corelli, il secondo legno in seguito alla traversa presa da Serturini nella prima frazione. Con questo punto, la Roma raggiunge l’Inter al quinto posto a quota 14.