Femminile, la Roma blinda Zara Kramzar: contratto prolungato fino al 2026

Ufficiale, Zara Kramzar rinnova fino al 2026. Classe 2006, quest'anno ha contribuito allo scudetto della formazione giallorossa con 4 reti in 18 presenze. La numero 33 giallorossa è arrivata nella capitale l'estate scorsa e, seppur giovanissima, è riuscita fin da subito a ritagliarsi un ruolo importante nella squadra di Spugna, oltre che a contribuire al successo della Primavera. Attraverso i suoi canali ufficiali il club rende noto il rinnovo. Di seguito le parole della calciatrice: “Sono veramente felice di avere l’opportunità di prolungare il mio contratto con un club come la Roma. È stato senza dubbio un anno ricco di emozioni per me: ho fatto il mio debutto con la Roma, ho giocato in Women’s Champions League, ho vinto lo Scudetto sia con la Primavera sia con la Prima Squadra. Non potevo chiedere di più e non vedo l’ora di scoprire cosa ci riserverà il futuro”.