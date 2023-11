Femminile, Juventus-Roma 1-3: tre punti per la vetta solitaria in classifica

A Biella la Roma Femminile spugna il campo della Juventus con un 3-1 che consolida le giallorosse al primo posto in classifica, questa volta in solitario a punteggio pieno.Roma in vantaggio al 27° con una rete di Giugliano che sblocca il risultato. Nella ripresa due gol in 7 minuti mettono alsicuro la vittoria: Haavi al 50° e Viens al 57°. Il gol della Juventus lo segna Grosso al 60°.