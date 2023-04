Femminile, Gualtieri si congratula per lo Scudetto: “Vi aspettiamo in Campidoglio”

La vittoria dello Scudetto da parte della Roma Femminile sta passando tutt'altro che inosservato. Dopo i complimenti di Capello (in diretta tv), di Totti e dei Friedkin, sono arrivati anche quelli del sindaco Gualtieri tramite un post sul suo profilo Instagram: "Super Roma Femminile! Uno scudetto storico che riempie di gioia e orgoglio. Bravissime ragazze e complimenti a tutto il team!". Queste le prime parole del primo cittadino della Capitale che poi conclude con un invito speciale: "Vi aspettiamo presto in Campidoglio per tributarvi l’omaggio della città!".