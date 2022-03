Femminile, Glionna a FR: “Obiettivo Coppa Italia. La Roma è una responsabilità”

L'attaccante giallorossa racconta a Forzaroma.info: "Quando sono arrivata alcune cose non potevo neanche immaginarmele. Poi, grazie anche a tutti i tifosi che ci seguono, ho capito realmente il valore di questa maglia"

BenedettaGlionna, attaccante della RomaFemminile, ha rilasciato un’intervista in esclusiva al sito Forzaroma.info in vista della semifinale di Coppa Italia, in programma domenica al Tre Fontane contro l’Empoli.