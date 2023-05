Femminile, Giacinti: “Vincere lo scudetto è emozionante. Belotti si sbloccherà”

Le parole della calciatrice: "È un orgoglio far parte di questa società che ci crede molto in questo sport. Siamo molto contenti di farne parte e cercare di portare i risultati a questo club"

Riguardo la vittoria del campionato: “Vincere lo Scudetto è stato emozionante, siamo riuscite a farlo a Roma e questo è un punto di partenza, vogliamo crescere anche in Europa. Secondo me è stato uno step molto importante perché abbiamo smosso qualcosa nel calcio femminile e sono sicura che la società continuerà ad investire per fare sempre meglio. È un orgoglio far parte di questa società che ci crede molto in questo sport. Siamo molto contenti di farne parte e cercare di portare i risultati a questo club. Il merito dello Scudetto è di tutta la squadra, siamo un gruppo unico e da soli non si conta molto”.