Femminile, Ciccotti a un mese dall’infortunio: “Ciao ‘caro amico’ tutore” – FOTO

La calciatrice ha terminato in anticipo la stagione lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro rimediata in allenamento

Claudia Ciccoti ha terminato in anticipo la stagione lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro rimediata in allenamento. Oggi, a un mese dal brutto infortunio, la calciatrice ha festeggiato sui social l'abbandono del tutore: "Anche quando il cielo è coperto, il sole non è sparito: è ancora lì, dall'altra parte delle nuvole. Dopo un mese sono felicissima di salutare il mio 'caro amico' tutore " ha scritto sui social come didascalia di una foto scattata davanti a Villa Stuart. Le ragazze di Spugna sono ancorate saldamente al secondo posto distante 5 punti dalla vetta occupata dalla Juventus. Il prossimo impegno sarà contro l'Hellas Verona, fanalino di cosa del campionato.