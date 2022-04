Felix: “Non so se sarò titolare. Sul sintetico è difficile ma saremo concentrati”

Felix Afena-Gyan ha preso parte alla conferenza stampa prima dei quarti di finale contro il Bodo insieme a José Mourinho. Queste le sue parole: AFENA-GYAN IN CONFERENZA STAMPA E’ stata una buona stagione per te, ora puoi giocare in Europa...

Felix Afena-Gyan ha preso parte alla conferenza stampa prima dei quarti di finale contro il Bodo insieme a José Mourinho. Queste le sue parole:

AFENA-GYAN IN CONFERENZA STAMPA

E' stata una buona stagione per te, ora puoi giocare in Europa "Ringrazio per la chance. E' una cosa buona per la mia crescita. Mi sento bene giocare a giocare in Europa e per la nazionale"

Sarà una partita difficile, di cosa ci sarà bisogno per fare bene? "E' difficile giocare sul sinettico. Con la Primavera ci giocavo ma è molto difficile. Dovremo essere concentrati su di noi e non sul campo".

Non sempre chi parla in conferenza gioca, Mourinho ti ha detto qualcosa in questo senso? "Decide il mister, io non lo so. Se avrò l'opportunità farò del mio meglio".

Che ne pensi del sorteggio? "Siamo pronti a giocare".