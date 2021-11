Felix è fra i migliori Under 21 d’Europa: inserito nella Top 11

Per il ghanese le buone notizie continuano. Per lui una grande soddisfazione a livello europeo

Felix Afena-Gyan non smette di sorridere. Due giorni carichi di emozioni e grandi soddisfazioni. Dopo la doppietta al Genoa, il regalo ricevuto da Mourinho arriva anche un importante riconoscimento. L'attaccante giallorosso è stato inserito nella Top 11 europea dei migliori Under 21 da WhoScored. Nella formazione schierata, oltre al giallorosso troviamo altri due calciatore che militano in Serie A: Vlahovic della Fiorentina e Kulusevski della Juventus.