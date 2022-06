Felix cuore di mamma: le consegna la medaglia della Conference League – FOTO

Afena ieri ha segnato il suo primo gol in nazionale contro il Madagascar nella gara valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa del 2023

Felix ieri ha segnato il suo primo gol in nazionale contro il Madagascar nella gara valida per le qualificazioni alla Coppa d'Africa del 2023. Il calciatore giallorosso appena è atterrato in Ghana ha consegnato la medaglia della Conference League vinta poco più di una settimana fa alla madre. Afena le aveva dedicato la doppietta al Genoa: "Dedico questi gol a tutti i miei compagni, ma alla mia mamma soprattutto che è ancora in Ghana e la saluto. Ciao mamma, ti voglio bene!”. Tramite social era arrivata la risposta della madre: "Ti amo figlio mio. Sei il mio eroe, sono veramente fiera di te".