Febbre di Roma all’Olimpico: attese 150mila persone nelle prossime tre partite

Nelle prossime settimane sono attese oltre 150.000 persone per le prossime tre gare allo stadio Olimpico, numero che sicuramente salirà in prossimità delle partite in questione. Per l'amichevole di domenica sera contro lo Shakhtar Donetsk saranno presenti oltre 53.000 tifosi giallorossi (l'ultima amichevole allo stadio Olimpico a capienza piena fu di Roma-Real Madrid del 2019 e non si andò oltre i 30.000). Per quanto riguarda la Serie A, invece, per Roma-Cremonese sono previste già 53.400 persone mentre per il match contro il Monza siamo già a quota 51.000 tra abbonati e biglietti venduti.