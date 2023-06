‘Fan in the box’: in Roma-Udinese la prima escape room all’interno di uno stadio

Si chiama “Fan In The Box” l'iniziativa senza precedenti nel calcio italiano ideata dai giallorossi. “Cosa saresti disposto a fare per vedere la Roma?”. Rispondendo a questa semplice domanda, sei possessori di Fan Token $ASR sono stati scelti tra oltre quattrocento partecipanti al contest dal titolo “Fan In The Box” che, sulla piattaforma Socios.com, prometteva di far vincere una esperienza VIP allo Stadio Olimpico in occasione di Roma-Udinese. Un'avventura che ha visto protagonisti sei tifosi insieme alla Legend Vincent Candela, alle prese con sfide e trabocchetti inusuali per una partita di calcio. Poi il match vissuto all'Olimpico, l'incontro a tu per tu con il terzino campione d'Italia. A raccontare l'esperienza è stato il club giallorosso: "I tifosi hanno preso posto e mentre osservavano lo spettacolo del warm-up giallorosso, quando ormai tutto sembrava pronto per vivere le emozioni della gara, ecco di colpo chiudersi il sipario sulla vetrata, impedendo ai Token Holders la visuale del terreno di gioco. La voce fuori campo di Candela ha svelato l’inganno: benvenuti nell’Escape Room giallorossa. Per arrivare al traguardo, i sei concorrenti hanno dovuto superare diversi ostacoli: dalle sfide gastronomiche, come mangiare una oltraggiosa rivisitazione della tradizionale amatriciana, votata dalla community romanista di Socios.com il giorno del “Carbonara Day”, inconsci che sarebbe stata inserita nel gioco, a quelle che hanno richiesto una memoria da grande tifoso giallorosso".