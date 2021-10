Fallo da rigore e gol: rete convalidata al Celtic

Orsato a Cristante, all'intervallo di Juventus-Roma, aveva affermato che non si assegna il vantaggio su un rigore

In questi giorni sono molte le polemiche sulla rete annullata a Tammy Abraham contro la Juventus, quando Orsato ha deciso di fermare il gioco e chiamare calcio di rigore, sbagliato da Veretout. Il fischietto di Schio si è giustificato negli spogliatoi con Cristante dicendo che non esiste il vantaggio su un fallo da rigore, ma così invece è stato per il Celtic, che ha segnato il gol del 2-0 contro il Ferencvaros proprio in questo modo.