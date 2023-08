Falcone non si trattiene: l’esultanza smodata davanti ai tifosi della Lazio

Il Lecce batte la Lazio alla prima di campionato e Vladimiro Falcone, tifoso della Roma sin da piccolo, non trattiene l'emozione. L'estremo difensore del club pugliese, è stato immortalato dalle telecamere dopo il gol del 2-1 mentre si lascia andare ad una esultanza smodata e senza freni guardando il settore ospiti dove erano presenti i tifosi biancocelesti. Euforico per i primi tre punti conquistati, ed una gara a dir poco eccellente dove ha negato il gol ad Immobile in più occasioni, il portiere di fede giallorossa non ha perso tempo nell'accendere ancor di più la storica rivalità tra i due club.