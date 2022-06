Europeo Under 19, Francia-Italia: Volpato titolare, panchina per Faticanti

Dopo il gol nella prima giornata del girone dell'Europeo Under 19 contro la Romania, Cristian Volpato scenderà in campo dal primo minuto nel match delle ore 17.30 tra Francia e Italia. Il giocatore della Roma sarà dunque titolare, ma non è l'unico giallorosso nella rosa degli azzurri: in panchina è presente anche il mediano della Primavera, Giacomo Faticanti.